Nas últimas décadas temos assistido a um intenso debate acerca das condições de trabalho na área da saúde dado o aumento da pressão global sobre os sistemas de saúde, em especial na época de inverno. A grande discussão centra-se em torno do ambiente de trabalho sobrecarregado e o seu verdadeiro impacto – não apenas sobre os profissionais de saúde, mas também sobre os doentes.

Os dados de afluência às urgências comprovam que, em muitos países, os serviços de urgência veem a sua capacidade prevista de atendimento de doentes ultrapassada em até 200%, levando à sobrelotação das salas e tempos de espera elevados. Esse excesso de doentes impõe uma pressão sobre os profissionais que têm de decidir clinicamente de forma célere e, muitas vezes, sem os recursos apropriados, podendo comprometer a segurança e a qualidade dos cuidados prestados.

Os profissionais de saúde vêem-se confrontados com jornadas de trabalho extremamente exaustivas, com escassez de recursos e elevada pressão psicológica, que os levam muitas vezes a desenvolverem problemas musculoesqueléticos e distúrbios mentais como o burnout, relatado por 40% dos profissionais de saúde.

Dados do Journal of Nursing Management revelam que cerca de 30% dos enfermeiros que realizam mais horas do que as que deviam, aumentam em 37% o risco de erros clínicos, comprometendo a segurança e a qualidade dos cuidados que prestam.

O New England Journal of Medicine, publicou um estudo que relata o aumento significativo de eventos adversos, como a administração incorreta de medicamentos quando os profissionais se encontram exaustos e sobrecarregados. Além do mais, está demonstrado que hospitais com maior número de horas extraordinárias acumuladas apresentam taxas mais altas de infeções hospitalares.

Não é possível ignorar as consequências devastadoras que a sobrecarga dos serviços de saúde têm, quer para os profissionais de saúde, quer para os doentes.

Os profissionais veem comprometida a sua saúde física e mental e, assim, reduzida a capacidade de desempenho com a devida atenção e o cuidado que a situação clínica do doente exige, aumentando a insatisfação profissional.

Quando os profissionais se encontram exaustos a qualidade dos cuidados que prestam diminui! O impacto que os doentes sofrem também é relevante e alvo de enorme preocupação, pois além de terem um atendimento menos humanizado, acabam por ser expostos a uma maior probabilidade de erros médicos, atrasos no diagnóstico e no tratamento, com consequente agravamento do seu estado clínico.

Inverter toda esta situação não se faz da noite para o dia. É necessária a conjugação de esforços entre diversos agentes no sentido de criar políticas de investimento e uma cultura organizacional que valorize os recursos humanos, fomentando o bem-estar dos seus profissionais, proporcionando-lhes condições de trabalho dignas e os recursos necessários para enfrentar os desafios que surgem diariamente.

Ter um ambiente de trabalho harmonioso e funcional, garantindo jornadas de trabalho equilibradas, com limite para horas extras, não é apenas um direito dos profissionais de saúde, trata-se essencialmente de uma condição imprescindível para termos um sistema de saúde mais eficiente e humanizado.

É cada vez mais relevante, perante os desafios e a pressão dos serviços de saúde, olhar para os que cuidam – cuidar dos que cuidam é, em última instância, a solução que garante o acesso a cuidados de qualidade que todos merecem.