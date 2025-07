As Qualidades humanas do Presidente da Câmara Municipal da Calheta fizeram com que, no final do seu muito bem sucedido mandato, no mês passado, a Autarquia resolvesse fazer-me uma “gracinha”.

Lembraram-se de quem, nesta provecta idade, outra coisa não pode fazer à Saudade, senão vivê-la com Alegria e também com Gratidão para com Todos Aqueles que me acompanharam e tanto me ajudaram.

“Uma andorinha não faz a Primavera”, como as mudanças drásticas na Calheta não teriam sido possíveis sem o Povo e Seus Autarcas.

Limitei-me, apenas, a ser uma entre as muitas ferramentas.

Então e para Memória que estimule o futuro, cumpri o Dever de prestar contas sobre o que inaugurado no Concelho da Calheta durante os meus dez Governos.

Começou obviamente pela Energia, base para o arranque do Progresso, e contra os sectores conservadores que temiam a Formação Cultural das populações.

Fizeram-se 18 inaugurações na área da Energia Eléctrica Tradicional. Mais se inaugurou 3 Parques Eólicos, 1 Central Hidroelétrica de Inverno, 1 estação de carregamento público de veículos eléctricos e 2 Parques Fotovoltaicos.

No domínio das Comunicações / Transmissões inaugurou-se 5 Estações de Correios e Telecomunicações, 3 postos retransmissores de televisão, 1 Estação VHF, 5 estações multimédia e a “Rádio Calheta”.

Em apoio à vida cívica, inaugurou-se 6 instalações para Junta de Freguesia, construiu-se ou fizeram-se intervenções em 4 Templos Católicos, 1 Centro Paroquial, 1 Posto Policial, 2 Centros Cívicos e 1 Cartório Notarial.

Na área Educação, Cultura e Desporto, foram 16 Estabelecimentos Escolares, 12 recintos desportivos, 1 Escola de Condução, 1 Pousada de Juventude, o Centro de Arte “Casa das Mudas”, a Sede de um Clube Desportivo, 1 Centro de Apoio Psicopedagógico, 1 Delegação do Conservatório de Música, 1 piscina, a Sede de um Grupo Coral, a Quinta Pedagógica, 1 Instalação de Proteção a Crianças e Jovens e o Museu do Engenho da Calheta.

Quanto a vias de circulação terrestre, Estradas e Caminhos destinados a abrir a Calheta ao mundo e a Si própria, inaugurou-se um total de 130 obras.

E ainda um percurso pedonal, 2 miradouros e 4 praças.

Quanto à Saúde, Segurança e Protecção Social, inaugurou-se 11 Estabelecimentos de Saúde, 7 Centros de Segurança Social, a ampliação de um Lar, 1 Quartel dos Bombeiros e 7 novas viaturas para a Corporação, 3 conjuntos habitacionais e 3 Centros Sociais.

No domínio da Agricultura e Mar, foram 5 instalações relacionadas com recepção e venda de pescado, 1 Centro de Extensão Rural, 7 obras marítimas, 1 torre de vigilância de incêndios florestais, 8 infraestruturas de suporte ao desenvolvimento agrícola, 1 loja de material náutico, 1 Centro de Maricultura, 9 Explorações Agrícolas, 1 Casa do Povo, 1 Herbário Comunitário e 1 Reflorestação.

Ainda no campo da Economia, 7 instalações bancárias, 10 Empresas e 1 Parque Industrial.

No Turismo, 10 Hotéis, Estalagens ou Residenciais e 8 Casas de Turismo Rural.

Em matéria de Água, inaugurou-se 2 Sistemas de Águas Residuais, 17 Reservatórios para acabar com o flagelo da rega noturna, 3 Sistemas de Abastecimento de Água e 5 Estações de Tratamento de Águas.

A minha primeira inauguração na Calheta, foi de Energia Elétrica, no sítio do Lombo Brasil, em Agosto de 1979. A minha última das 364 inaugurações que fiz no Concelho da Calheta - em média, a Calheta teve uma coisa nova em cada 37 dias da minha governação - coincidiu ser a última inauguração como Presidente do Governo, Abril 2015. Foi o novo Hotel Saccharum, iniciativa do Empresário calhetense, Avelino Farinha, hoje já com uma dimensão empresarial em vários países.

Tudo está documentado, obra por obra e fotograficamente, o que inaugurado desde o início da Autonomia Política. No conjunto de livros “Res non Verba”, de significativa tradução do Latim, “actos e não palavras”.

Espero que o Senhor Presidente do Governo Regional determine a continuação deste registo histórico. Falta-lhe não só o período 2013-2015, embora hoje aqui inserido, como há que documentar o Trabalho que, muito bem, os Governos após 2015 também vêm concretizando.

A Social-Democracia não pactua com autos-de-fé à maneira da Inquisição ou de Hitler com o intuito de agredir a Cultura e de deturpar a História.

Claro que o aqui registado é sobretudo Trabalho do Povo, Suas Autarquias, e dos Governos a que presidi.

E, no tocante à Calheta, bem como aos outros Concelhos, tenho de agradecer a Alegria de ter podido viver tudo isto e de participar em todo este Trabalho.

Agradecer a um Povo que tenho no coração.