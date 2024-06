Voluntários Madeirenses ajudam mulher presa em elevador

Uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses acaba de ser ativada para socorrer uma mulher presa num elevador no centro do Funchal.

Segundo soube o JM, a operação está a decorrer.

O alerta apontava para uma situação relativamente recorrente de avaria em elevador, o que mobilizou uma equipa dos Voluntários Madeirenses.

O aparato reportado ao JM estará relacionado com o facto de ser uma operação realizada bem no centro do Funchal, na Rua dos Aranhas.