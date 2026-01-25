MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Vídeo revela condutor a fugir do local do acidente na Rua do Comboio

    Vídeo revela condutor a fugir do local do acidente na Rua do Comboio
    Imagem mostra moto no chão e a viatura ao lado.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
25 Janeiro 2026
18:38
Polícia procura identificar viatura ligeira e condutor que esteve envolvido numa colisão com uma moto na manhã de sábado.

Tal como noticiado pelo JM na edição online e impressa deste domingo, um jovem de 25 anos ficou ferido na manhã de sábado, na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo, na Rua do Comboio. Surgiram agora novos desenvolvimentos, após o Jornal ter tido acesso a um vídeo que regista o momento do acidente.

Nas imagens é possível observar com clareza a forma como ocorreu a colisão, embora a matrícula da viatura ligeira de passageiros seja quase impercetível. O condutor do automóvel abandonou o local sem prestar auxílio ao motociclista, uma atitude que configura o crime de omissão de auxílio, previsto e punido por lei.

O acidente ocorreu ao início da manhã do último sábado, numa altura em que a zona apresentava fraca luminosidade, circunstância que terá dificultado a identificação da matrícula por parte das testemunhas.

A família da vítima apela a quem possua informações relevantes para que contacte a Polícia de Segurança Pública (PSP), que se encontra a investigar o caso.

Recorde-se que o motociclista permanece internado no serviço de ortopedia, a aguardar intervenção cirúrgica para tratar uma dupla fratura numa das pernas.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual foi o resultado mais surpreendente da primeira volta das eleições presidenciais na Madeira?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas