Vídeo revela condutor a fugir do local do acidente na Rua do Comboio

Tal como noticiado pelo JM na edição online e impressa deste domingo, um jovem de 25 anos ficou ferido na manhã de sábado, na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo, na Rua do Comboio. Surgiram agora novos desenvolvimentos, após o Jornal ter tido acesso a um vídeo que regista o momento do acidente.
Nas imagens é possível observar com clareza a forma como ocorreu a colisão, embora a matrícula da viatura ligeira de passageiros seja quase impercetível. O condutor do automóvel abandonou o local sem prestar auxílio ao motociclista, uma atitude que configura o crime de omissão de auxílio, previsto e punido por lei.
O acidente ocorreu ao início da manhã do último sábado, numa altura em que a zona apresentava fraca luminosidade, circunstância que terá dificultado a identificação da matrícula por parte das testemunhas.
A família da vítima apela a quem possua informações relevantes para que contacte a Polícia de Segurança Pública (PSP), que se encontra a investigar o caso.
Recorde-se que o motociclista permanece internado no serviço de ortopedia, a aguardar intervenção cirúrgica para tratar uma dupla fratura numa das pernas.
O JPP emitiu esta noite um comunicado em que afirma que o Governo Regional recuou na questão do uso dos trilhos por madeirenses, após ter havido uma “contestação...
O Orfeão Madeirense iniciou o ano de 2026 com um concerto na sede da Junta de Freguesia de São Pedro. A história do Orfeão Madeirense tem mais de 100 anos,...
O deputado e presidente do Núcleo de Emigrantes do PSD Madeira, Carlos Fernandes, congratulou-se hoje com a libertação da luso-venezuelana Carla Marreno,...
A depressão Joseph vai afetar o arquipélago da Madeira, com períodos de chuva intensa nas terras altas, na terça-feira, indicou hoje o Instituto Português...
A freguesia do Seixal, no concelho do Porto Moniz, voltou hoje a celebrar no último domingo de janeiro mais uma edição do famoso Panelo, um encontro que...
A capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de mau tempo para o arquipélago da Madeira, que já tem em vigor um aviso de agitação marítima forte...
O Benfica somou hoje a terceira vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol ao golear o Estrela da Amadora, por 4-0, na 19.ª jornada, com um ‘bis’...
As burlas informáticas na RAM provocaram, num único ano, prejuízos próximos dos dois milhões de euros. Em 2024, os danos financeiros rondaram um milhão...
A Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude promove amanhã a assinatura de Contratos de Concessão de Incentivos (CCI), no valor global superior...