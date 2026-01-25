Vídeo revela condutor a fugir do local do acidente na Rua do Comboio

Polícia procura identificar viatura ligeira e condutor que esteve envolvido numa colisão com uma moto na manhã de sábado.

Tal como noticiado pelo JM na edição online e impressa deste domingo, um jovem de 25 anos ficou ferido na manhã de sábado, na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo, na Rua do Comboio. Surgiram agora novos desenvolvimentos, após o Jornal ter tido acesso a um vídeo que regista o momento do acidente. Nas imagens é possível observar com clareza a forma como ocorreu a colisão, embora a matrícula da viatura ligeira de passageiros seja quase impercetível. O condutor do automóvel abandonou o local sem prestar auxílio ao motociclista, uma atitude que configura o crime de omissão de auxílio, previsto e punido por lei.

