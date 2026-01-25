MADEIRA Meteorologia
Condutor foge após atropelo a motociclista na Rua do Comboio

    Foto tirada logo depois do acidente. Quem tiver informações deve contactar a PSP. DR
Ocorrências
Tal como noticiado pelo JM na sua edição online e impressa deste domingo, um jovem motociclista de 25 anos ficou ferido, na manhã de sábado, após uma colisão entre um automóvel e um motociclo na Rua do Comboio, no cruzamento junto à Escola da Levada. Ao que tudo indica, a viatura ligeira não respeitou as regras de trânsito e acabou por embater na mota, projetando o condutor cerca de dez metros.

A família revelou ao Jornal que o automobilista abandonou o local sem prestar qualquer tipo de auxílio ao ferido, uma atitude que constitui crime de omissão de auxílio, previsto e punido por lei. O acidente ocorreu às primeiras horas da manhã, quando existia pouca luminosidade na zona, o que dificultou a identificação da matrícula por parte das testemunhas.

Ainda assim, familiares da vítima conseguiram apurar que se trataria de um Toyota Yaris de cor cinzenta. Um morador chegou mesmo a fotografar a viatura pouco depois do embate, mas a imagem não permite identificar a chapa de matrícula.

A família apela a quem possua informações relevantes que contacte a Polícia de Segurança Pública (PSP), que se encontra a investigar o caso e no encalce do condutor que se colocou em fuga após o acidente.

Segundo uma familiar direta, o motociclista encontra-se internado no serviço de ortopedia, a aguardar intervenção cirúrgica para tratar uma dupla fratura numa das pernas.

