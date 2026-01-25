Condutor foge após atropelo a motociclista na Rua do Comboio

Tal como noticiado pelo JM na sua edição online e impressa deste domingo, um jovem motociclista de 25 anos ficou ferido, na manhã de sábado, após uma colisão entre um automóvel e um motociclo na Rua do Comboio, no cruzamento junto à Escola da Levada. Ao que tudo indica, a viatura ligeira não respeitou as regras de trânsito e acabou por embater na mota, projetando o condutor cerca de dez metros.
A família revelou ao Jornal que o automobilista abandonou o local sem prestar qualquer tipo de auxílio ao ferido, uma atitude que constitui crime de omissão de auxílio, previsto e punido por lei. O acidente ocorreu às primeiras horas da manhã, quando existia pouca luminosidade na zona, o que dificultou a identificação da matrícula por parte das testemunhas.
Ainda assim, familiares da vítima conseguiram apurar que se trataria de um Toyota Yaris de cor cinzenta. Um morador chegou mesmo a fotografar a viatura pouco depois do embate, mas a imagem não permite identificar a chapa de matrícula.
A família apela a quem possua informações relevantes que contacte a Polícia de Segurança Pública (PSP), que se encontra a investigar o caso e no encalce do condutor que se colocou em fuga após o acidente.
Segundo uma familiar direta, o motociclista encontra-se internado no serviço de ortopedia, a aguardar intervenção cirúrgica para tratar uma dupla fratura numa das pernas.
A depressão Joseph vai afetar o arquipélago da Madeira, com períodos de chuva intensa nas terras altas, na terça-feira, indicou hoje o Instituto Português...
A freguesia do Seixal, no concelho do Porto Moniz, voltou hoje a celebrar no último domingo de janeiro mais uma edição do famoso Panelo, um encontro que...
A capitania do Porto do Funchal emitiu hoje um aviso de mau tempo para o arquipélago da Madeira, que já tem em vigor um aviso de agitação marítima forte...
O Benfica somou hoje a terceira vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol ao golear o Estrela da Amadora, por 4-0, na 19.ª jornada, com um ‘bis’...
As burlas informáticas na RAM provocaram, num único ano, prejuízos próximos dos dois milhões de euros. Em 2024, os danos financeiros rondaram um milhão...
A Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude promove amanhã a assinatura de Contratos de Concessão de Incentivos (CCI), no valor global superior...
A organização da X Mostra Regional do Mel e da Poncha, após conversar com comerciantes, artesãos e apicultores, garante que estes dizem que o dia de sábado...
O Nacional venceu este domingo o Rio Ave por 4-0, no Estádio da Madeira, num encontro em que, apesar de não ter sido tecnicamente brilhante, os alvinegros...
O Bloco de Esquerda Madeira informa que está a promover uma petição pública com o objetivo de suspender a venda do edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça...