Condutor foge após atropelo a motociclista na Rua do Comboio

Tal como noticiado pelo JM na sua edição online e impressa deste domingo, um jovem motociclista de 25 anos ficou ferido, na manhã de sábado, após uma colisão entre um automóvel e um motociclo na Rua do Comboio, no cruzamento junto à Escola da Levada. Ao que tudo indica, a viatura ligeira não respeitou as regras de trânsito e acabou por embater na mota, projetando o condutor cerca de dez metros.

A família revelou ao Jornal que o automobilista abandonou o local sem prestar qualquer tipo de auxílio ao ferido, uma atitude que constitui crime de omissão de auxílio, previsto e punido por lei. O acidente ocorreu às primeiras horas da manhã, quando existia pouca luminosidade na zona, o que dificultou a identificação da matrícula por parte das testemunhas.