Incêndio em terraço de prédio mobiliza Bombeiros Sapadores

Uma equipa de combate a incêndios urbanos dos Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) combateu, esta tarde, um incêndio que deflagrou num edifício situado na Rua do Brasil, no Bairro da Nazaré, no Funchal, sem registo de feridos.
Segundo apurou o JM, o fogo terá tido origem no terraço do prédio, tendo as chamas sido rapidamente controlado pelos operacionais que acorreram ao local. A pronta intervenção dos bombeiros permitiu evitar a propagação das chamas para outras áreas do edifício.
Para a ocorrência foram mobilizados vários meios dos BSF, num total de quatro viaturas, entre as quais uma ambulância, que permaneceu no local por prevenção.
Após a extinção do incêndio, os bombeiros procederam às habituais operações de rescaldo e verificação de segurança. Concluídos os trabalhos, a equipa regressou ao quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, não tendo sido necessário prestar assistência médica a qualquer pessoa.
Obedecia-se antes mesmo de saber porquê.
Era assim. Primeiro obedecia-se, depois – se tanto - compreendia-se.
Noutros tempos o pai era a autoridade maior...
