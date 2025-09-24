MADEIRA Meteorologia
Vídeo de agressões em Câmara de Lobos torna-se viral nas redes sociais

    Cinco pessoas andaram à porrada em Câmara de Lobos DR
24 Setembro 2025
Um novo vídeo, divulgado esta manhã nas redes sociais, está a tornar-se viral após múltiplas partilhas. Nas imagens é possível observar um confronto entre cinco indivíduos, envolvendo-se em cenas de agressões físicas.

Entre empurrões e murros, um dos homens chega a pegar numa pedra e ameaça outro. Pouco depois, este último acaba por ser atirado para dentro de um terreno, de uma altura aproximada de cinco metros. As imagens sugerem ainda a presença de uma mulher no confronto.

Após a queda, um dos homens que acompanhavam a vítima afastam-se, percorrendo parte da estrada.

O incidente terá ocorrido na freguesia de Câmara de Lobos. Até ao momento, não foi possível confirmar se a PSP esteve no local ou se procedeu posteriormente à identificação dos envolvidos.

