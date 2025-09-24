MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Viatura acidentada fica imobilizada em sentido contrário ao da circulação (com fotos)

    Viatura acidentada fica imobilizada em sentido contrário ao da circulação (com fotos)
    Viatura sofreu danos avultados. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
24 Setembro 2025
17:01
Comentários

Um acidente registado há poucos minutos na Via Rápida, na zona de Machico, está a provocar algum congestionamento naquela via, apurou o JM junto de testemunhas no local. Os danos no veículo são consideráveis.

Segundo as primeiras informações, um veículo terá sofrido um despiste e acabou por ficar imobilizado em sentido contrário ao da circulação. O condutor, ao que tudo indica, já se encontra fora da viatura.

A ocorrência obrigou à intervenção das autoridades e das equipas de assistência da Via Litoral, que estão a proceder à remoção da viatura da faixa de rodagem.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas