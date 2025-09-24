Viatura acidentada fica imobilizada em sentido contrário ao da circulação (com fotos)

Um acidente registado há poucos minutos na Via Rápida, na zona de Machico, está a provocar algum congestionamento naquela via, apurou o JM junto de testemunhas no local. Os danos no veículo são consideráveis.

Segundo as primeiras informações, um veículo terá sofrido um despiste e acabou por ficar imobilizado em sentido contrário ao da circulação. O condutor, ao que tudo indica, já se encontra fora da viatura.

A ocorrência obrigou à intervenção das autoridades e das equipas de assistência da Via Litoral, que estão a proceder à remoção da viatura da faixa de rodagem.