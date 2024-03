O trânsito nas ruas 5 de Outubro e 31 de janeiro estava no início da tarde muito congestionado.

Simultaneamente, a via rápida, no sentido poente, entre a saída para Santo António e saída para São Martinho, no Funchal, estava totalmente interrompida, estando o trânsito a ser desviado para a saída de Santo António.

Segundo soube o JM, via estava a ser lavada, devido a um derrame de óleo por parte de um camião, supostamente o mesmo de que o JM deu notícia esta manhã.

O desvio do trânsito causou longas filas de trânsito nesta faixa de rodagem.