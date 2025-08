Um leitor do JM denunciou, esta manhã, mais um caso de acampamento indevido, desta feita por baixo da promenade da Praia Formosa.

De acordo com o nosso interlocutor, e tal como demonstram as imagens, foi montada uma tenda, no local, onde terão pernoitado duas pessoas. Segundo a testemunha ocular, que nos contactou pouco antes das 09h00, tratar-se-ão de turistas.

A situação, que captou a atenção de transeuntes, suscitou algum desagrado. “Até quando vamos [lidar] com isto?”, questionou a nossa fonte, em jeito de desaprovação.