Turista resgatada pelo helicóptero após queda na Penha D´Águia

Uma operação de busca, resgate e assistência pré-hospitalar foi desencadeada, esta tarde, para socorrer uma mulher estrangeira que sofreu uma queda na Penha D´Águia, no Porto da Cruz.

A vítima, de nacionalidade alemã, foi inicialmente assistida em terra pelos bombeiros e acabou por ser resgatada com recurso à Brigada Helitransportada, através da valência de Recuperador-Salvador da Proteção Civil. O helicóptero da Proteção Civil concretizou o resgate em plena montanha, garantindo a evacuação da mulher, com cerca de 50 anos.

Após a operação, a vítima foi transportada para o heliporto da Cancela, onde já se encontrava uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa para assegurar o encaminhamento para o hospital. Apresentava um ferimento num pé, tendo recebido tratamento no serviço de urgência.

Segundo fonte da Proteção Civil, o alerta foi dado ao Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro (CIC-CROS), dando conta da queda de uma mulher durante um percurso pedestre no Porto da Cruz.