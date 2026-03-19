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Turista croata desaparecido há mais de 24 horas no Ribeiro Frio

    Turista croata desaparecido há mais de 24 horas no Ribeiro Frio
    Equipas com operacionais da Polícia de segurança Pública (PSP) continuam nas buscas. DR/JF
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Março 2026
14:46
Homem estava com um grupo de 45 guias da Croácia e desapareceu ao início da tarde de quarta-feira no Ribeiro Frio. A sua ausência só foi detetada horas depois. Buscas foram interrompidas devido ao mau tempo e retomadas esta manhã pelas autoridades.

Um cidadão croata está desaparecido desde a tarde de quarta-feira na zona do Ribeiro Frio, encontrando-se já há mais de 24 horas sem ser localizado. Apesar dos esforços das autoridades, o homem continua por encontrar.

O turista integrava um grupo de 45 cidadãos croatas e encontrava-se acompanhado pela esposa. O grupo chegou ao Ribeiro Frio ainda antes da hora de almoço, com o objetivo de percorrer alguns dos trilhos pedestres recomendados daquela localidade.

De acordo com as informações disponíveis, o percurso iniciou-se na Vereda dos Balcões, seguindo depois para a zona do Chão das Feiteiras. Posteriormente, o grupo deslocou-se em direção à cidade de Santana.

Foi já durante essa deslocação, por volta das 16 horas, que a esposa do homem deu pela sua ausência. A situação levou ao alerta das autoridades, tendo sido de imediato desencadeada uma operação de busca pela equipa de busca e resgate da Polícia de Segurança Pública (PSP).

As buscas prolongaram-se durante a noite, mas acabaram por ser interrompidas na madrugada devido às condições meteorológicas adversas, nomeadamente o frio intenso e a queda de neve.

As operações foram retomadas na manhã desta quinta-feira, com as equipas no terreno a prosseguirem os trabalhos de localização do desaparecido.

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