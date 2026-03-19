Turista croata desaparecido há mais de 24 horas no Ribeiro Frio

Homem estava com um grupo de 45 guias da Croácia e desapareceu ao início da tarde de quarta-feira no Ribeiro Frio. A sua ausência só foi detetada horas depois. Buscas foram interrompidas devido ao mau tempo e retomadas esta manhã pelas autoridades.

Um cidadão croata está desaparecido desde a tarde de quarta-feira na zona do Ribeiro Frio, encontrando-se já há mais de 24 horas sem ser localizado. Apesar dos esforços das autoridades, o homem continua por encontrar.

O turista integrava um grupo de 45 cidadãos croatas e encontrava-se acompanhado pela esposa. O grupo chegou ao Ribeiro Frio ainda antes da hora de almoço, com o objetivo de percorrer alguns dos trilhos pedestres recomendados daquela localidade.

De acordo com as informações disponíveis, o percurso iniciou-se na Vereda dos Balcões, seguindo depois para a zona do Chão das Feiteiras. Posteriormente, o grupo deslocou-se em direção à cidade de Santana.

Foi já durante essa deslocação, por volta das 16 horas, que a esposa do homem deu pela sua ausência. A situação levou ao alerta das autoridades, tendo sido de imediato desencadeada uma operação de busca pela equipa de busca e resgate da Polícia de Segurança Pública (PSP).

As buscas prolongaram-se durante a noite, mas acabaram por ser interrompidas na madrugada devido às condições meteorológicas adversas, nomeadamente o frio intenso e a queda de neve.

As operações foram retomadas na manhã desta quinta-feira, com as equipas no terreno a prosseguirem os trabalhos de localização do desaparecido.