Turista croata desaparecido há mais de 24 horas no Ribeiro Frio

Um cidadão croata está desaparecido desde a tarde de quarta-feira na zona do Ribeiro Frio, encontrando-se já há mais de 24 horas sem ser localizado. Apesar dos esforços das autoridades, o homem continua por encontrar.
O turista integrava um grupo de 45 cidadãos croatas e encontrava-se acompanhado pela esposa. O grupo chegou ao Ribeiro Frio ainda antes da hora de almoço, com o objetivo de percorrer alguns dos trilhos pedestres recomendados daquela localidade.
De acordo com as informações disponíveis, o percurso iniciou-se na Vereda dos Balcões, seguindo depois para a zona do Chão das Feiteiras. Posteriormente, o grupo deslocou-se em direção à cidade de Santana.
Foi já durante essa deslocação, por volta das 16 horas, que a esposa do homem deu pela sua ausência. A situação levou ao alerta das autoridades, tendo sido de imediato desencadeada uma operação de busca pela equipa de busca e resgate da Polícia de Segurança Pública (PSP).
As buscas prolongaram-se durante a noite, mas acabaram por ser interrompidas na madrugada devido às condições meteorológicas adversas, nomeadamente o frio intenso e a queda de neve.
As operações foram retomadas na manhã desta quinta-feira, com as equipas no terreno a prosseguirem os trabalhos de localização do desaparecido.
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