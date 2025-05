Uma alemã, de 62 anos, caiu, hoje, no início da vereda do Pico do Areeiro, tendo feito uma fratura exposta numa perna.

O caso aconteceu pelas 10h30, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido chamados para o local, onde socorreram a vítima e transportaram-na para o hospital dr. Nélio Mendonça. A queda deu-se mesmo no início da caminhada, praticamente junto à estrada.