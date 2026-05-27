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Turista belga resgatado na serra pela PSP e Polícia Florestal

    Turista belga resgatado na serra pela PSP e Polícia Florestal
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
27 Maio 2026
16:14
Belga esteve perdido algumas horas nas serras da Madeira

Mais um turista foi resgatado nas últimas horas nas serras da Madeira, obrigando à mobilização de vários meios de socorro. Trata-se do segundo caso registado em pouco mais de 24 horas e praticamente na mesma zona montanhosa da Região.

Segundo apurou o JM, um cidadão belga, de 66 anos, perdeu-se enquanto percorria um trilho pedestre no Pico Grande, no Curral das Freiras, após ter saído do percurso sinalizado. O alerta foi dado ao início da noite da passada terça-feira, levando ao arranque de uma operação de busca e resgate pouco depois das 19 horas. A ação envolveu elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e operacionais da Polícia Florestal, que acabaram por localizar o turista algumas horas mais tarde.

Devido ao seu estado de saúde, uma vez que sofre da doença de Alzheimer, o homem recebeu assistência no local por parte de uma equipa de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos (BVCL), antes de ser transportado para o hospital, dando entrada no serviço de urgências.

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