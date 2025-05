O grave acidente desta tarde, na via rápida, nos Viveiros, continua a causar constrangimentos a quem por ali circula. Três horas depois, o trânsito no sentido Funchal-Machico, continua encerrado, causando longas filas nas saídas antes, como é o caso do acesso ao hospital e também na rotunda de São Martinho.

Conforme noticiámos há pouco, a Vialitoral estimou que, desde a ocorrência até a desobstrução da via, poderia levar 3 horas, tendo em conta que o camião envolvido no acidente estava carregado de pedra.