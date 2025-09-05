Três feridos ligeiros e dois em estado grave no acidente das Lajes

Tal como o JM avançou aqui, duas mulheres ficaram em estado grave na sequência do despiste automóvel ocorrido na manhã desta sexta-feira, na Rua das Lajes, no Funchal.

As duas vítimas que inspiram maiores cuidados estão a ser acompanhadas por uma equipa médica especializada nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Deram ainda entrada no hospital mais três feridos — três homens, incluindo o condutor da viatura, de 57 anos. Estes apresentam ferimentos considerados ligeiros, mas encontram-se igualmente a realizar exames complementares para despiste de outras lesões.

De acordo com fonte policial, a viatura perdeu o controlo na descida íngreme da Rua das Lajes, embateu violentamente contra a parede de uma residência e capotou de seguida. Ao que tudo indica, uma falha mecânica nos travões pode estar na origem do acidente bastante grave.

O acidente resultou em cinco feridos, todos socorridos por várias corporações de socorro: No local estiveram ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Cruz Vermelha Portuguesa. A equipa médica da EMIR também foi mobilizada para o local, dada a gravidade da ocorrência.

Além de cinco ambulâncias, os Bombeiros Voluntários Madeirenses enviaram uma equipa de comando e uma viatura de desencarceramento. A Polícia de Segurança Pública esteve igualmente no local, com uma patrulha da BIR e uma equipa da Esquadra de Trânsito.