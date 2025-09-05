Despiste e capotamento no Funchal faz cinco feridos

Um despiste seguido de capotamento provocou cinco feridos, esta manhã, na Rua das Lajes, no Funchal.
Algumas das vítimas ficaram encarceradas, tendo sido retiradas do veículo pela equipa de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
No local encontram-se várias corporações de bombeiros, incluindo elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. A equipa médica da EMIR também foi mobilizada para o socorro.
Todas as vítimas foram assistidas no local e transportadas para o hospital.
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
Quando liderei o PSD Madeira / Partido da Autonomia, duas, três vezes ao ano percorria todos os Concelhos, Funchal incluído, para reunir com os Militantes....
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
A permanência de doentes hospitalizados que, do ponto de vista clínico apresentam condições para regressar ao domicílio ou transitar para outro nível de...
Já muito se discorreu sobre os benefícios de se ter um cão, mas nem sempre se conhecem os requisitos legais (e não só) para o ter.
Um cão é um compromisso...
Mais uma silly season e os temas não fogem muito aos do ano passado. É agosto e o país volta a ser assolado por incêndios, pessoas a perder casas, animais...
Quando um pai agride a mãe em frente do filho de nove anos, como aconteceu em Machico recentemente, não é apenas a mulher que sofre. A criança também sofre...
Decorreu na passada segunda-feira a minha última Assembleia de Freguesia, na freguesia do Imaculado Coração de Maria. Salvo algum imprevisto, esta terá...
A decadência política regional atinge o seu topo quando o Tribunal de Contas bloqueia mais um negócio de milhões e que os governantes dizem simplesmente...
De vez em quando surgem nas redes sociais imagens reais e chocantes de mais um agressor a usar a força bruta e o assunto volta à baila: a violência contra...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
Um total “shutdown” do complexo comercial de Mooinooi, cidade localizada entre as cidades de Britas e Rustenburg na província do Northwest, propriedade...
O elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas no centro da cidade de Lisboa, descarrilou na quarta-feira, no pior acidente dos seus quase...
Hoje, o PCP abre as portas das Quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, na Amora, Seixal, para mais uma edição da Festa do Avante!.
Nesta 49.ª edição, para...
O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, enalteceu hoje, durante a visita à empresa Ilha Peixe, o papel estratégico das empresas madeirenses...
O preço do ouro registou esta tarde um novo máximo histórico, aproximando-se dos 3.600 dólares, após a publicação dos dados sobre o emprego nos Estados...
Um grupo de professores entregou hoje no Ministério da Educação uma carta aberta a pedir a correção de injustiças na carreira, sublinhando a situação de...
Já foi encontrada a menor de 15 anos que estava desaparecida há vários dias e que tinha sido vista pela última vez no Funchal. A PSP encontrou a adolescente...
O PS pretende que sejam criadas bolsas de estacionamento na freguesia do Arco da Calheta, junto aos estabelecimentos localizados na estrada regional, conforme...
A 5.ª edição da White Party realiza-se esta noite no Largo da Praça, em Machico, e pela primeira vez terá entrada livre para toda a população. Avelino...
O Exército israelita anunciou hoje que vai fazer, “nos próximos dias”, um ataque contra edifícios altos na Cidade de Gaza antes de conquistar a cidade,...