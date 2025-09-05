Despiste e capotamento no Funchal faz cinco feridos

Um despiste seguido de capotamento provocou cinco feridos, esta manhã, na Rua das Lajes, no Funchal.

Algumas das vítimas ficaram encarceradas, tendo sido retiradas do veículo pela equipa de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

No local encontram-se várias corporações de bombeiros, incluindo elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. A equipa médica da EMIR também foi mobilizada para o socorro.

Todas as vítimas foram assistidas no local e transportadas para o hospital.