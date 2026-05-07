Suspeita de derrame de amoníaco no Porto Novo

As autoridades foram mobilizadas, há poucos minutos, para a zona do Porto Novo, no concelho de Santa Cruz, devido à suspeita de um derrame de amoníaco numa empresa onde decorriam trabalhos em vários tanques desativados.

Ao que o JM apurou, uma rutura num tubo de um dos depósitos terá provocado a libertação de uma quantidade ainda não determinada daquela substância química, obrigando à ativação dos meios de emergência e proteção. Fonte da Proteção Civil confirmou ao Jornal que o alerta foi recebido e que estão a ser cumpridos todos os procedimentos de segurança previstos para este tipo de ocorrência.

Para o local foram destacados vários meios de socorro, incluindo ambulâncias, elementos das forças policiais e equipas da Proteção Civil Regional e Municipal. As autoridades deverão estabelecer um perímetro de segurança na zona, por precaução e segurança. Também no local já se encontra a equipa especializada da Proteção civil de Matérias Perigosas.

Até ao momento, não há registo de vítimas nem informação sobre eventuais riscos para a população.