Sismo de magnitude 2.0 registado a noroeste do Porto Santo

Um sismo de magnitude 2.0 na escala de Richter foi registado, na noite desta terça-feira, a noroeste do Porto Santo.

De acordo com as informações divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o epicentro desde fenómeno foi localizado a cerca de 30 km de profundidade.

O abalo ocorreu às 00h59, não sendo provável que esta ocorrência tenha sido sentida.