A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou, na semana entre os dias 18 e 24 de outubro, um total de 63 acidentes de viação, dos quais resultaram 39 feridos, quatro dos quais em estado grave.

De acordo com os dados disponibilizados pelo Comando Regional da PSP, o Funchal foi o concelho onde ocorreram mais acidentes (23), com nove feridos ligeiros e um grave, em resultado. Nos concelhos de São Vicente e da Ponta do Sol (2) também foram registados acidentes com feridos graves.

Em relação à tipologia, a PSP adianta que 44 dos acidentes envolveram colisões entre duas ou mais viaturas, seguindo-se os despistes (12), e havendo a ainda a registar cinco atropelamentos.

Adicionalmente, a PSP revelou que procedeu à detenção de 29 pessoas por crimes rodoviários, 20 dos quais devido à condução de veículo em estado de embriaguez- Sete pessoas foram detidas por condução de veículo sem habilitação legal, uma por desobediência por recusa ao teste do álcool, e outra por condução de veículo apreendido.