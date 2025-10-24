Sinistralidade: 58 acidentes rodoviários e 28 feridos ligeiros

O Comando Regional da PSP da Madeira informou esta sexta-feira que registou, entre os dias 17 e 23 de outubro, um total de 58 acidentes de viação na RAM, dos quais resultaram 28 feridos ligeiros. Não se registaram feridos graves nem vítimas mortais.

O concelho do Funchal foi o mais acidentado, com 25 ocorrências e 14 feridos ligeiros, seguindo-se Câmara de Lobos, com sete acidentes e seis feridos ligeiros, e Santa Cruz, com oito acidentes e três feridos ligeiros, seguindo-se Machico, com oito acidentes, embora sem vítimas a registar.

Nos restantes concelhos, os números foram mais reduzidos: Ribeira Brava (dois acidentes e um ferido ligeiro), Ponta do Sol (dois), Calheta (um), Porto Moniz (um e um ferido ligeiro), São Vicente (um e um ferido ligeiro), Santana (dois e um ferido ligeiro), e Porto Santo (um acidente, sem vítimas).

Quanto à tipologia dos acidentes, a maioria resultou de colisões (37 casos), seguindo-se despistes (12), atropelamentos (cinco) e outros tipos de acidentes (quatro). Ao longo da última semana foram, ainda, detidos 11 indivíduos com a taxa de alcoolémia igual ou acima de 1,2 g/l.