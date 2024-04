Segunda queda do dia na Vereda da Ponta de São Lourenço aciona bombeiros

Esta segunda-feira soma já uma segunda queda na Vereda da Ponta de São Lourenço, a qual voltou a acionar os Bombeiros Municipais de Machico para aquela zona do Caniçal.

Desta vez, a acidentada trata-se de uma turista na casa dos 50 anos, que se queixa de dores num dos braços.

A vítima seguiu para o cais do Sardinha, de onde partiu rumo à Quinta do Lorde numa embarcação do SANAS.

O transporte para o Centro de Saúde de Machico coube, no entanto, à corporação, que ao início da tarde já tinha sido alertada para a existência de um outro ferido no mesmo percurso.