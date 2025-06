Segunda morte num miradouro do Pico do Areeiro em dois meses

Um turista de nacionalidade checa morreu esta manhã na sequência de uma queda no Miradouro do Juncal, no Pico do Areeiro, como pode ler aqui. Trata-se da segunda morte registada naquela zona montanhosa em apenas dois meses. A anterior ocorreu a 27 de março, quando um turista alemão perdeu a vida ao tirar uma “selfie” no Ninho da Manta, outro miradouro do Pico do Areeiro.

Quanto à operação de resgate desta manhã, sabe o JM que está concluída, tendo sido mobilizados mais de duas dezenas de operacionais, quatro viaturas, entre elas carros de socorro em montanha e uma ambulância. Também o helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil foi ativado, no entanto, o aparelho regressou à base da Cancela após ser confirmado o óbito da vítima pela equipa terrestre.

De acordo com informação recolhida pelo JM, uma equipa de apoio psicológico de emergência do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) foi também disponibilizada para o local.

Segundo anunciado esta manhã pelo JM, a vítima sofreu uma queda de mais de 50 metros e os ferimentos revelaram-se fatais. O óbito foi declarado no local pelo delegado de saúde, depois de ativado pelas equipas de socorro. O corpo do estrangeiro seguiu para o Departamento de Medicina Legal e Forense do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia Florestal já deu início às diligências para apurar as circunstâncias do incidente, estando o caso a ser investigado pelas autoridades competentes.