Um turista, cuja idade ainda não foi apurada, caiu esta manhã de uma altura aproximada de 50 metros no Miradouro do Juncal, no Pico do Areeiro.

Para o local foram mobilizados 11 operacionais da Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por duas viaturas.

Até ao momento, não há informações adicionais sobre o estado da vítima ou as circunstâncias do acidente.