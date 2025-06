Morreu o turista, na casa dos 40 anos, que sofreu esta manhã uma queda de aproximadamente 50 metros no Miradouro do Juncal, no Pico do Areeiro.

A informação foi confirmada ao JM por Richard Marques, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), o qual adianta que na abordagem das equipas de resgate, o homem já se encontrava sem sinais de vida.

O delegado de saúde está, neste momento, a deslocar-se para o local para confirmar o óbito.

Recorde-se que nesta operação estiveram envolvidos elementos da Equipa de Resgate em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, a Polícia Florestal e o helicóptero da Proteção Civil da Madeira.