Um homem de 26 anos foi socorrido hoje, pelo Sanas, na zona das Piscinas do Aquário, no Porto Moniz.

A vítima, de nacionalidade espanhola, foi resgatada e levada para o cais onde aguardava uma ambulância para a receber e transportar até à unidade de saúde.

De acordo com o Sanas, o banhista apresentava suspeita de trauma ns membros superiores.

Este foi um serviço coordenado pelo Centro de Comando e Controle do SANAS Madeira em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM e com o MRSC Funchal.