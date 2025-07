O SANAS Madeira, no primeiro semestre de 2025, procedeu a 71 missões, correspondendo a mais de 9,5 voltas à Ilha da Madeira, num total de 382 horas no mar.

Em igual período do ano passado, foram realizadas 65 missões e nove evacuações. Tal como o JM avançou hoje, na edição impressa, mais de 44% das evacuações ocorreram no Cais do Sardinha.

Foram realizadas 33 buscas e salvamentos, 16 no Cais do Sardinha (52% do total), e foram resgatadas quatro vítimas em estado crítica, bem como recolhidos 11 feridos.

No apoio prestado, foram acompanhados 925 atletas, 10 dos quais foram assistidos e outros sete transbordados.

“Esta tendência, de um aumento exponencial de solicitações para a busca e salvamento ou para apoio a atividades diversas, continua em linha com o que constatamos no final do ano passado. Existem mais pessoas a desfrutar do nosso mar, existe uma maior afluência às veredas e, obviamente, existe também um maior número de solicitações para apoio, segurança e socorro dos populares”, declarou o comandante Angelo Abreu, acrescentando que “substancial é a elevada percentagem que as evacuações do Cais do Sardinha possuem no total de ativações. A elevada afluência da Vereda da Ponta de São Lourenço e o contínuo desrespeito pelas recomendações de segurança são o mote para um aumento substancial dos pedidos de evacuação”.