SANAS e dois enfermeiros salvam banhista no Seixal

Um banhista foi, no final da tarde de hoje, resgatado e reanimado pela equipa de nadadores salvadores do SANAS Madeira na praia do Seixal.

Uma operação que acabou por salvar a vida ao banhista.

O homem foi reanimado por dois enfermeiros que estavam no local e ainda pelos nadadores-salvadores do SANAS, que prestavam assistência na praia do Seixal.

O indivíduo, de 69 anos e de nacionalidade ucraniana, estava a nadar quando foi atingido por uma onda e submergiu, revelou o SANAS em comunicado.