Reacendeu o incêndio de Água de Pena

Os bombeiros estão de volta ao incêndio que deflagrou ontem na zona da Boavista, em Água de Pena, no concelho de Machico, onde várias corporações de bombeiros estiveram empenhados no controlo da chamas.

Segundo apurou o JM, as equipas de combate a incêndios estão no local empenhadas na resposta ao combate ao incêndio. Após a operação de reconhecimento, as equipas estão no terreno a combater as chamas, sendo que o helicóptero deve também ser ativado para prestar combate aéreo ao fogo.