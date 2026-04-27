Quedas provocam dois feridos durante a madrugada no Funchal

Um turista português foi hospitalizado na madrugada desta segunda-feira, na sequência de uma queda na unidade hoteleira onde se encontra alojado, no Funchal. O incidente ocorreu no quarto, cerca das 2h30.
O homem, de 60 anos, foi inicialmente assistido pela equipa do hotel, tendo depois recebido cuidados de uma equipa de socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Após estabilização no local, foi transportado de ambulância para o hospital, onde recebeu tratamento médico.
Cerca de uma hora antes, a mesma equipa tinha já prestado assistência a outro homem, de 21 anos, também vítima de uma queda. O incidente ocorreu na zona do Forte de São Tiago, no Funchal, tendo o jovem sofrido ferimentos sangrantes na cabeça.
A vítima foi prontamente socorrida no local e posteriormente transportada para o hospital numa ambulância da CVP, onde ficou internada no serviço de urgência para tratamento.
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