MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Quatro doentes transportados em urgência para a Madeira

    Quatro doentes transportados em urgência para a Madeira
    Ambulâncias da CVP transportaram quatro doentes oriundos dos Açores e do Porto Santo esta sexta-feira ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
26 Dezembro 2025
15:17
A Força Aérea Portuguesa realizou esta sexta-feira duas evacuações aeromédicas, transportando três doentes do Porto Santo e um dos Açores para a Madeira, com apoio da EMIR, dos Bombeiros do Porto Santo e da Cruz Vermelha Portuguesa.

A Força Aérea Portuguesa (FAP) transportou, esta sexta-feira, três doentes do Porto Santo para a Madeira, numa operação de evacuação aeromédica urgente. Tratava-se de dois homens e uma mulher que se encontravam internados no serviço de urgência do Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim e necessitavam de tratamentos e exames apenas disponíveis no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Na operação estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários do Porto Santo e a equipa médica da EMIR.

Os doentes foram transportados numa aeronave da FAP e, à chegada ao Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, foram encaminhados para o hospital em ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), dando entrada no serviço de urgência.

Mais tarde, chegou à Madeira um quarto doente, proveniente dos Açores. A mulher, de 51 anos, foi igualmente transportada numa aeronave da Força Aérea (FAP), ao abrigo do acordo existente entre os Governos Regionais da Madeira e dos Açores para a realização de tratamentos no Hospital Dr. Nélio Mendonça. O transporte até à unidade hospitalar foi assegurado também por uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

No conjunto das duas operações, estiveram envolvidas tripulações da Força Aérea (FAP) dos dois arquipélagos, socorristas e ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), ambulâncias e tripulações pré-hospitalares dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo (BVPS) e equipas médicas da EMIR, tanto na Madeira como na Ilha Dourada. As operações foram coordenadas, na Madeira, pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) do Serviço Regional de Proteção Civil e, nos Açores, pelo respetivo serviço regional.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Gilda Jardim
Enfermeira Especialista em Enfermagem de Reabilitação e Mestrado em Gestão

O Natal de quem cuida
24/12/2025 20:00

No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual o valor que gastou ou tenciona gastar em prendas este Natal?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas