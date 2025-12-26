Quatro doentes transportados em urgência para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa realizou esta sexta-feira duas evacuações aeromédicas, transportando três doentes do Porto Santo e um dos Açores para a Madeira, com apoio da EMIR, dos Bombeiros do Porto Santo e da Cruz Vermelha Portuguesa.

A Força Aérea Portuguesa (FAP) transportou, esta sexta-feira, três doentes do Porto Santo para a Madeira, numa operação de evacuação aeromédica urgente. Tratava-se de dois homens e uma mulher que se encontravam internados no serviço de urgência do Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim e necessitavam de tratamentos e exames apenas disponíveis no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Na operação estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários do Porto Santo e a equipa médica da EMIR.

Os doentes foram transportados numa aeronave da FAP e, à chegada ao Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, foram encaminhados para o hospital em ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), dando entrada no serviço de urgência.

Mais tarde, chegou à Madeira um quarto doente, proveniente dos Açores. A mulher, de 51 anos, foi igualmente transportada numa aeronave da Força Aérea (FAP), ao abrigo do acordo existente entre os Governos Regionais da Madeira e dos Açores para a realização de tratamentos no Hospital Dr. Nélio Mendonça. O transporte até à unidade hospitalar foi assegurado também por uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

No conjunto das duas operações, estiveram envolvidas tripulações da Força Aérea (FAP) dos dois arquipélagos, socorristas e ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), ambulâncias e tripulações pré-hospitalares dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo (BVPS) e equipas médicas da EMIR, tanto na Madeira como na Ilha Dourada. As operações foram coordenadas, na Madeira, pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) do Serviço Regional de Proteção Civil e, nos Açores, pelo respetivo serviço regional.