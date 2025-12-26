Quatro doentes transportados em urgência para a Madeira

A Força Aérea Portuguesa (FAP) transportou, esta sexta-feira, três doentes do Porto Santo para a Madeira, numa operação de evacuação aeromédica urgente. Tratava-se de dois homens e uma mulher que se encontravam internados no serviço de urgência do Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim e necessitavam de tratamentos e exames apenas disponíveis no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Na operação estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários do Porto Santo e a equipa médica da EMIR.
Os doentes foram transportados numa aeronave da FAP e, à chegada ao Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, foram encaminhados para o hospital em ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), dando entrada no serviço de urgência.
Mais tarde, chegou à Madeira um quarto doente, proveniente dos Açores. A mulher, de 51 anos, foi igualmente transportada numa aeronave da Força Aérea (FAP), ao abrigo do acordo existente entre os Governos Regionais da Madeira e dos Açores para a realização de tratamentos no Hospital Dr. Nélio Mendonça. O transporte até à unidade hospitalar foi assegurado também por uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).
No conjunto das duas operações, estiveram envolvidas tripulações da Força Aérea (FAP) dos dois arquipélagos, socorristas e ambulâncias da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), ambulâncias e tripulações pré-hospitalares dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo (BVPS) e equipas médicas da EMIR, tanto na Madeira como na Ilha Dourada. As operações foram coordenadas, na Madeira, pelo Comando Regional de Operações de Socorro (CROS) do Serviço Regional de Proteção Civil e, nos Açores, pelo respetivo serviço regional.
Com o avançar da idade, o homem, acumulando conhecimento, experiência e sentir, com o adquirir de rotinas, práticas e hábitos que em simultâneo alicerçam...
No Natal, cuidar é o maior presente, mesmo quando todos desembrulham os seus. Enquanto muitos preparam a mesa, há quem prepare o coração para cuidar, mesmo...
O Funchal enche-se de luzes e a nossa região entra naquela que é, para muitos, a época mais bonita do ano. O Natal tem esse poder, de quase nos fazer esquecer,...
A crise habitacional na Região não é fruto de pulsões morais, mas de uma estrutura económica distorcida. Tal como um político austríaco advertia sobre...
Com as eleições presidenciais à porta, há algo que me tem chamado particularmente a atenção. Por um lado, um debate excessivamente centrado em matérias...
Sabemos bem: na Madeira, Dezembro não é apenas mais um mês no calendário. É um tempo próprio. Ao longo das semanas, a ilha abranda. Os dias ganham outro...
Para a maioria das pessoas, o Natal é um tempo de pausa. Um tempo de família, de reencontros, de mesas cheias e de feriados e tolerâncias de ponto. É a...
Estou farta de me irritar. Sempre que vejo notícias, debates presidenciais ou na Assembleia da República dá-me um mal e só me apetece... #?@F%! Não pode...
DE LETRA E CAL
A minha mãe não é apenas a minha mãe, nem é apenas esta mulher que agora envelhece na sua idade. A minha mãe continua a ser maior do que ela, continua...
Analisado o enquadramento e o conteúdo essencial do Anteprojeto de Reforma Laboral 2025, importa agora confrontar as críticas dominantes com o texto efetivo...
