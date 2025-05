Entre os dias 9 e 15, a PSP registou, nas estradas da Região, 76 acidentes de viação dos quais resultaram 19 feridos ligeiro e um ferido grave.

De acordo com o Comando Regional, a maioria dos sinistros (50) tratam-se de colisões, seguindo-se 19 despistes, três atropelamentos e quatro acidentes de tipologia não identificada.

27 destas ocorrências tiveram lugar no Funchal, 14 em Santa Cruz, 10 em Câmara de Lobos, cinco em Santana, quatro em Machico, Porto Santo e Ribeira Brava, três no Porto Moniz, dois na Ponta do Sol e São Vicente e um na Calheta.