PSP realizou mais de 15 mil testes de alcoolemia em 2024

A Polícia de Segurança Pública (PSP) realizou perto de mil operações de fiscalização rodoviária no ano de 2024, durante as quais foram controlados presencialmente cerca de 58 mil condutores e efetuados mais de 15 mil testes de alcoolemia. Numa nota enviada às redações, além disso, foram ainda verificadas as velocidades de mais de 61 mil viaturas, anunciou o Comando Regional da PSP.

No total destas ações de fiscalização, foram levantados mais de 12 mil autos de contraordenação, correspondendo a uma média de 33 infrações registadas por dia. As infrações mais graves, apontadas como principais causas de acidentes rodoviários, foram as seguintes:

Excesso de velocidade - 849

Condução sob o efeito do álcool (abaixo de 1,2 gl/s) - 517