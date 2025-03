PSP realizou 24 detenções na Operação Carnaval em Segurança 2025

Além das detenções na estrada, as patrulhas de investigação da PSP realizaram duas detenções pelo crime de roubo e deu cumprimento a um mandado de detenção fora de flagrante delito para cumprimento de pena de prisão efetiva.

No combate ao tráfico de estupefacientes, foram realizadas três detenções e apreendidas mais de 2.800 doses individuais de droga, entre heroína, haxixe, cocaína, “bloom” e “gorbymix”.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira, no âmbito da Operação “Carnaval em Segurança 2025”, que decorreu entre 24 de fevereiro e o dia de ontem, realizou 63 operações de fiscalização, mobilizando um total de 232 agentes.

No âmbito rodoviário, a PSP efetuou 24 detenções, das quais 21 por condução sob o efeito do álcool (com taxas entre 1,26 g/l e 2,46 g/l), uma por condução sem habilitação legal e duas por recusa na submissão ao teste de alcoolemia. Das 2.101 viaturas fiscalizadas, foram detetadas 229 infrações, sobretudo relacionadas com estacionamento irregular, falta de inspeção e uso do telemóvel ao volante.

Na fiscalização de estabelecimentos, registaram-se 42 infrações, destacando-se a venda de álcool e tabaco a menores, o incumprimento dos horários de funcionamento e a ausência do livro de reclamações.

No campo da prevenção, realizaram-se três ações de sensibilização em escolas sobre o uso de pirotecnia, abrangendo um total de 180 alunos.

Quanto à sinistralidade rodoviária, durante o período da operação ocorreram 106 acidentes de viação, dos quais resultaram três feridos graves, 29 feridos ligeiros e um morto.

Concluída a Operação “Carnaval em Segurança 2025”, o Comando Regional da PSP da Madeira reafirma o seu compromisso com a prevenção criminal e a segurança da população e dos visitantes. A polícia manter-se-á atenta e vigilante nas estradas regionais, continuando a focar-se na prevenção, sensibilização e fiscalização