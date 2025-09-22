PSP já identificou autora das alegadas agressões

Uma discussão relacionada com um lugar de estacionamento originou, na manhã desta segunda-feira, momentos de confusão em frente ao Tribunal da Comarca do Funchal, tendo sido necessário o reforço policial e a intervenção dos bombeiros para prestar assistência pré-hospitalar. A notícia foi publicada no online do JM.
De acordo com testemunhas, uma condutora terá alegadamente sido agredida após um desentendimento sobre quem ocuparia um dos lugares disponíveis junto ao estacionamento da Rua do Marquês do Funchal, em frente ao edifício da Justiça.
Inicialmente apontado como agressor, um homem esteve envolvido apenas em confrontos verbais, segundo uma testemunha. As agressões físicas terão, alegadamente, sido praticadas por outra mulher, condutora de um outro veículo. Aliás, a queixa na PSP assim o indica.
O JM sabe que a autora das agressões já foi identificada e que a vítima apresentou queixa. Esta última foi transportada de ambulância para o hospital, como o nosso jornal noticiou ao longo da manhã.
A escola recomeçou, o período mais longo de férias já acabou, as festas estão a terminar e o verão está a chegar ao fim. Por um lado, para muitas pessoas,...
Desde 2013 que a pequena frase “pelas pessoas” tem-me acompanhado, sempre com muito sentido. Os pensamentos e as ações de um autarca, esteja ele no poder...
A comunidade lusa nos Estados Unidos da América (EUA), cuja presença no território se adensou entre o primeiro quartel do séc. XIX e o último quartel do...
silviamariamata@gmail.com
O sôr Rui era, na verdade, o mestre Rui, que eu conheci depois do nosso regresso da América. Chegados à nossa casinha, eu matei saudades de tanta coisa...
Lembram-se daqueles tempos em que as ligações telefónicas iam bater a números diferentes dos que tinham sido rodados lentamente nos velhos telefones da...
Há algum tempo, escrevi um artigo sobre esta espécie rara que insiste em fazer acontecer.
Hoje apetece-me continuar a desenvolver o tema, porque há tanto...
Decorrem cinquenta e um anos do 25 de abril. Em paralelo, celebram-se os cinquenta anos da consagração da autonomia político-administrativa da Região Autónoma...
DO FIM AO INFINITO
Ele imaginou a miúda a afogar-se no lago e era uma rapariga de dezassete anos que tinha um filho recém-nascido, um bebé com apenas dois meses, cujo pai...
A frase “o tiro ouvido em todo o mundo” é uma referência àquele em Lexington, Massachusetts, em 1775, que desencadeou a Guerra Revolucionária contra a...
A morte de Charlie Kirk deveria ter sido um momento de reflexão. Um instante para pensar sobre o estado do mundo, sobre o que nos une e o que nos separa....
A era da mineração de criptomoedas nunca foi tão aberta e inclusiva. A PlanMining, líder global em serviços de ativos digitais, apresentou oficialmente sua plataforma avançada de mineração...
O avançado francês Ousmane Dembélé, jogador do Paris Saint-Germain, conquistou hoje pela primeira vez a Bola de Ouro, prémio do France Football para o...
O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, insistiu hoje, perante as Nações Unidas, que o Hamas deve entregar as armas e condenou os ataques...
O futebolista internacional português Diogo Jota e o irmão André Silva, que morreram num acidente de viação em Espanha, no início de julho, foram hoje...
A jovem madeirense Júlia Barros, de 16 anos, que viveu a experiência única de um voo parabólico na Agência Espacial Portuguesa, nos Açores, já está de...
O secretário executivo da ONU para as alterações climáticas, Simon Stiell, alertou hoje que sem a cooperação climática das Nações Unidas o mundo caminhava...
A freguesia do Monte recebeu esta segunda-feira a apresentação oficial da candidatura do ‘Funchal Sempre Melhor’ da coligação PSD/CDS, num encontro marcado...
João Santos, candidato do PSD/CDS à Câmara Municipal da Ribeira Brava, diz não temer “ser castigado pelos eleitores”, por ter abraçado o movimento independente...
Arnaldo Hernandez critica os adversários e afirma que, neste momento, a disputa na Ribeira Brava se resume apenas a uma luta entre a RB1. E lança a farpa...
Marco Martins, que foi duas vezes eleito presidente da Junta da Ribeira Brava pelo movimento RB1 (sem apoios partidários na primeira), com apoios do PSD...
O candidato à Câmara Municipal da Ribeira Brava pelo PSD/CDS considera a construção de um nó da via rápida, no Campanário, um auditório e a nova frente-mar...