PSP já identificou autora das alegadas agressões

Uma discussão relacionada com um lugar de estacionamento originou, na manhã desta segunda-feira, momentos de confusão em frente ao Tribunal da Comarca do Funchal, tendo sido necessário o reforço policial e a intervenção dos bombeiros para prestar assistência pré-hospitalar. A notícia foi publicada no online do JM.

De acordo com testemunhas, uma condutora terá alegadamente sido agredida após um desentendimento sobre quem ocuparia um dos lugares disponíveis junto ao estacionamento da Rua do Marquês do Funchal, em frente ao edifício da Justiça.

Inicialmente apontado como agressor, um homem esteve envolvido apenas em confrontos verbais, segundo uma testemunha. As agressões físicas terão, alegadamente, sido praticadas por outra mulher, condutora de um outro veículo. Aliás, a queixa na PSP assim o indica.

O JM sabe que a autora das agressões já foi identificada e que a vítima apresentou queixa. Esta última foi transportada de ambulância para o hospital, como o nosso jornal noticiou ao longo da manhã.