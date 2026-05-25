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PSP chamada a intervir em distúrbios na Travessa das Murteiras

    PSP chamada a intervir em distúrbios na Travessa das Murteiras
    PSP teve de colocar ponto final aso distúrbios na via pública. Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
25 Maio 2026
10:40

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada, na noite de ontem, a intervir numa situação de distúrbios na via pública, na Travessa das Murteiras, na freguesia de Santa Maria Maior. Segundo apurou o JM, uma mulher residente na zona terá ameaçado várias pessoas, incluindo a proprietária de uma habitação contígua à sua residência. Em determinados momentos, a suspeita terá dirigido ameaças a transeuntes e a outros vizinhos, situação que levou os moradores a solicitar a intervenção das autoridades. O ambiente de tensão agravou-se quando a mulher começou alegadamente a provocar os residentes da zona, tornando necessária a presença policial para repor a tranquilidade pública.

De acordo com informações recolhidas pelo JM, a rápida chegada da PSP evitou que a situação assumisse maiores proporções. Ao que tudo indica, a mulher encontrava-se sob o efeito de substâncias estupefacientes.

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