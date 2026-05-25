PSP chamada a intervir em distúrbios na Travessa das Murteiras

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada, na noite de ontem, a intervir numa situação de distúrbios na via pública, na Travessa das Murteiras, na freguesia de Santa Maria Maior. Segundo apurou o JM, uma mulher residente na zona terá ameaçado várias pessoas, incluindo a proprietária de uma habitação contígua à sua residência. Em determinados momentos, a suspeita terá dirigido ameaças a transeuntes e a outros vizinhos, situação que levou os moradores a solicitar a intervenção das autoridades. O ambiente de tensão agravou-se quando a mulher começou alegadamente a provocar os residentes da zona, tornando necessária a presença policial para repor a tranquilidade pública.
De acordo com informações recolhidas pelo JM, a rápida chegada da PSP evitou que a situação assumisse maiores proporções. Ao que tudo indica, a mulher encontrava-se sob o efeito de substâncias estupefacientes.
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