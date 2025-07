Setenta e seis acidentes (76) com 27 feridos, sendo um deles grave. Este o balanço que o Comando Regional da Madeira da PSP faz relativamente à sinistralidade na Região Autónoma entre 27 de junho e 3 de julho.

Destes, 26 ocorreram no Funchal, com 13 feridos, todos ligeiros. Dois aconteceram em Câmara de Lobos, mas sem feridos. Seis, também sem feridos, tiveram lugar na Ribeira Brava. Outros três, com um ferido ligeiro, registaram-se no concelho da Ponta do Sol.

A Calheta assinalou nove acidentes, com dois feridos ligeiros. Por outro lado, no Porto Moniz, registaram-se 3 acidentes, com 3 feridos ligeiros. Sem feridos, São Vicente registou um acidente, enquanto Santana teve 4, com um ferido ligeiro.

Em Machico, aconteceram 6 ocorrências nas estradas, com 2 feridos ligeiros. O ferido grave aconteceu em Santa Cruz, onde foram registados pela Polícia de Segurança Pública, 15 acidentes, com quatro feridos.

No Porto Santo, houve, neste período, um acidente com um ferido ligeiro.

Quanto à tipologia das ocorrências, acrescente-se que 2 foram atropelamentos, 49 colisões, 24 despistes e apontado como ‘outro’.