PSP apreende 1866 doses de droga no Funchal

A PSP apreendeu 1866 doses de droga no Funchal, em duas operações realizadas no âmbito do combate ao narcotráfico.

De acordo com um comunicado, as ações policiais, desenvolvidas no âmbito de processos crime que ainda estão em curso, envolveram polícias da esquadra de investigação criminal que executaram mandados de busca domiciliária, visando dois suspeitos distintos.

No total foram detetadas e apreendidas 1366 doses individuais de ‘haxixe’ e ainda seis plantas de “cannabis” com cerca de 1kg e 200 gramas, que, segundo a PSP, seriam “suficientes para a preparação de 500 doses individuais”.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

A rematar o comunicado, o Comando Regional da PSP Madeira alerta a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoativas sintéticas potenciadoras de graves alterações comportamentais.