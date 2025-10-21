PSP apreende 1866 doses de droga no Funchal

A PSP apreendeu 1866 doses de droga no Funchal, em duas operações realizadas no âmbito do combate ao narcotráfico.
De acordo com um comunicado, as ações policiais, desenvolvidas no âmbito de processos crime que ainda estão em curso, envolveram polícias da esquadra de investigação criminal que executaram mandados de busca domiciliária, visando dois suspeitos distintos.
No total foram detetadas e apreendidas 1366 doses individuais de ‘haxixe’ e ainda seis plantas de “cannabis” com cerca de 1kg e 200 gramas, que, segundo a PSP, seriam “suficientes para a preparação de 500 doses individuais”.
Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.
A rematar o comunicado, o Comando Regional da PSP Madeira alerta a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoativas sintéticas potenciadoras de graves alterações comportamentais.
PALAVRAS APENAS
“Onde vos retiver a beleza de um lugar,
há um Deus que vos indica o caminho
do espírito”
(Natália Correia)
A pretexto do Dia Nacional dos Bens Culturais...
Francisco Pinto Balsemão tinha 88 anos e morreu esta terça-feira.
A notícia da morte do antigo primeiro-ministro e militante número um do PSD foi transmitida...
A saúde mental dos jovens esteve hoje no centro dos trabalhos do Conselho de Juventude da Madeira (CJM), reunido no Centro de Juventude do Funchal e presidido...
O Benfica foi hoje derrotado na visita aos ingleses do Newcastle, por 3-0, na terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, e continua...
A cerimónia de tomada de posse dos autarcas eleitos à Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos, para o quadriénio 2025-2029, terá lugar no próximo dia...
O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) afirmou hoje que os crimes de ódio estão a aumentar em Portugal e prometeu um “combate feroz”, em particular,...
A Confraria do Santíssimo Sacramento da Paróquia de São Sebastião, em Câmara de Lobos, celebra o seu 69.º aniversário no próximo domingo.
O evento comemorativo...
O Governo transmitiu aos sindicatos de trabalhadores da Menzies que está preocupado com a “instabilidade” nos aeroportos, após um concurso para assistência...
Portugal registou 1.609 óbitos em excesso entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, período coincidente com a epidemia de gripe e temperaturas extremas,...
A Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras assinalou hoje o seu 28.º aniversário com um peddy paper pelas ruas do Funchal, um...
A vereadora da Câmara Municipal de Vagos Susana Gravato morreu hoje, aos 49 anos de idade, informou o presidente cessante daquele município do distrito...