Praia do Porto Santo transformada em depósito de lixo após torneio europeu de andebol (com fotos e vídeo)

O mais importante não foi quem ganhou, mas sim quem deixou a praia estragada com lixo. Uma prova internacional reuniu 32 equipas - 16 femininas e 16 masculinas - para disputar o título europeu de clubes de andebol de praia, terminou com um cenário que indignou residentes e visitantes do Porto Santo, apurou o JM.

Depois de desmontadas as infraestruturas que acolheram os jogos da Taça dos Campeões Europeus de Andebol de Praia - que reuniu 32 equipas femininas e masculinas - , a bela e deslumbrante praia do Porto Santo ficou parecida com uma lixeira. O areal transformou-se num autêntico depósito de resíduos, um lixo com papéis, latas, garrafas de plástico e outros detritos espalhados ao longo de vários metros. Imagens e vídeos enviados por leitores ao JM mostram o estado em que ficou a praia da Ilha Dourada, com a sua areia brilhante coberta por lixo, num cenário de desleixo e falta de respeito pelo ambiente, nas zonas onde foi montado o palco deste campeonato europeu de andebol de praia.

Contactados pelo JM, vários leitores e moradores manifestaram-se indignados com a situação. “Se é para deixarem a praia assim, mais vale não fazer nada. Pelo menos continuamos a ter uma praia linda e deslumbrante”, desabafou um leitor do JM.