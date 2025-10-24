MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Praia do Porto Santo transformada em depósito de lixo após torneio europeu de andebol (com fotos e vídeo)

    Praia do Porto Santo transformada em depósito de lixo após torneio europeu de andebol (com fotos e vídeo)
    Uma das zonas da praia do Porto Santo transformada em lixeira pelos adeptos do europeu de andebol.
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
24 Outubro 2025
16:22
Comentários

O mais importante não foi quem ganhou, mas sim quem deixou a praia estragada com lixo.

Uma prova internacional reuniu 32 equipas - 16 femininas e 16 masculinas - para disputar o título europeu de clubes de andebol de praia, terminou com um cenário que indignou residentes e visitantes do Porto Santo, apurou o JM.

Depois de desmontadas as infraestruturas que acolheram os jogos da Taça dos Campeões Europeus de Andebol de Praia - que reuniu 32 equipas femininas e masculinas - , a bela e deslumbrante praia do Porto Santo ficou parecida com uma lixeira. O areal transformou-se num autêntico depósito de resíduos, um lixo com papéis, latas, garrafas de plástico e outros detritos espalhados ao longo de vários metros.

Imagens e vídeos enviados por leitores ao JM mostram o estado em que ficou a praia da Ilha Dourada, com a sua areia brilhante coberta por lixo, num cenário de desleixo e falta de respeito pelo ambiente, nas zonas onde foi montado o palco deste campeonato europeu de andebol de praia.

  • Nesta imagem é possível ver garrafas e caixas de cartão em plena praia.
    Nesta imagem é possível ver garrafas e caixas de cartão em plena praia. DR

Contactados pelo JM, vários leitores e moradores manifestaram-se indignados com a situação. “Se é para deixarem a praia assim, mais vale não fazer nada. Pelo menos continuamos a ter uma praia linda e deslumbrante”, desabafou um leitor do JM.

  • Mais lixo em outra zona da praia do Porto Santo.
    Mais lixo em outra zona da praia do Porto Santo. DR

O episódio levanta preocupações ambientais e de saúde pública, manchando a imagem de um evento que pretendia promover o desporto e o turismo sustentável numa das mais belas praias do país.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a proibição do uso de burcas em espaços públicos?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas