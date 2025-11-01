Porto da Cruz: SANAS resgata corpo de vítima de possível afogamento

O SANAS Madeira resgatou, esta tarde, o corpo de uma pessoa que foi avistada a boiar na zona da Maiata, no Porto da Cruz. De acordo com as informações recolhidas, outra pessoa esteve também envolvida na ocorrência, mas conseguiu sair ilesa, apesar do estado algo agitado do mar naquela área.
A embarcação salva-vidas do SANAS foi acionada para uma operação de busca e resgate, tendo conseguido recuperar o corpo, que será agora transportado para que as autoridades de saúde procedam à recolha de indícios que permitam determinar as causas da morte.
Tudo indica tratar-se de um caso de afogamento, embora as circunstâncias concretas ainda sejam desconhecidas. Além do SANAS Madeira, estiveram no local os Bombeiros Municipais de Machico e a Polícia Marítima, numa operação considerada complexa devido às condições do mar.
A Polícia Marítima, em articulação com as autoridades de saúde, irá abrir um inquérito para apurar as causas deste trágico incidente ocorrido no Porto da Cruz. A operação de busca e salvamento foi coordenado pelo Capitão do Porto do Funchal e do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).
A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites (APPNE–ASL) volta a promover, em parceria com o Circo Mundial,...
Um homem de 56 anos foi hospitalizado na madrugada desta segunda-feira, após ter sofrido uma intoxicação provocada pela inalação de um produto altamente...
O vereador do Partido Socialista na Câmara do Funchal vai apresentar na autarquia uma proposta para a criação da Polícia Municipal.
O Governo Regional está contra a aplicação injustificada de taxas que vai encarecer os voos da TAP no período de Natal e Ano Novo 2025-2025, refere a Secretaria...
O prémio do M1lhão do sorteio de sexta-feira, 31 de outubro de 2025, saiu na Madeira. O código vencedor foi BPM 29136, atribuído a uma aposta registada...
O deputado do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes, afirmou que as novas regras de acesso ao curso de formação de agentes da PSP “não vão...
O preço das casas no Funchal continua a subir. De acordo com o estudo mais recente do Idealista, o portal líder em Portugal de compra e venda de casas,...
A cidade do Funchal amanheceu esta segunda-feira com a visita dos navios de cruzeiro Celebrity Eclipse e o Sirena.
Decorrerá, a partir das 11h00, a tomada de posse dos novos órgãos da Câmara Municipal do Porto Santo, à qual preside Nuno Batista.
O número de processos de falência, insolvência e recuperação de empresas registados na Comarca da Madeira aumentou no segundo trimestre de 2025, tanto...