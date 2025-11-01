Porto da Cruz: SANAS resgata corpo de vítima de possível afogamento

A vítima mortal tem 44 anos e é de nacionalidade irlandesa.

O SANAS Madeira resgatou, esta tarde, o corpo de uma pessoa que foi avistada a boiar na zona da Maiata, no Porto da Cruz. De acordo com as informações recolhidas, outra pessoa esteve também envolvida na ocorrência, mas conseguiu sair ilesa, apesar do estado algo agitado do mar naquela área.

A embarcação salva-vidas do SANAS foi acionada para uma operação de busca e resgate, tendo conseguido recuperar o corpo, que será agora transportado para que as autoridades de saúde procedam à recolha de indícios que permitam determinar as causas da morte.

Tudo indica tratar-se de um caso de afogamento, embora as circunstâncias concretas ainda sejam desconhecidas. Além do SANAS Madeira, estiveram no local os Bombeiros Municipais de Machico e a Polícia Marítima, numa operação considerada complexa devido às condições do mar.

A Polícia Marítima, em articulação com as autoridades de saúde, irá abrir um inquérito para apurar as causas deste trágico incidente ocorrido no Porto da Cruz. A operação de busca e salvamento foi coordenado pelo Capitão do Porto do Funchal e do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).