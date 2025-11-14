MADEIRA Meteorologia
Polícia prendeu 23 condutores por crimes rodoviários

    Polícia a efetuar uma fiscalização rodoviária ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
14 Novembro 2025
16:03
A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na última semana, 23 condutores na Madeira, a maioria por condução em estado de embriaguez. São mais 10 comparativamente aos dados da semana passada.

De acordo com dados do Comando Regional da Madeira, hoje divulgados, foram registadas 18 detenções por álcool ao volante, duas por condução sem habilitação legal e três por desobediência, tendo o veículo de um destes três casos sido ainda apreendido.

