Polícia prendeu 23 condutores por crimes rodoviários

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na última semana, 23 condutores na Madeira, a maioria por condução em estado de embriaguez. São mais 10 comparativamente aos dados da semana passada.
De acordo com dados do Comando Regional da Madeira, hoje divulgados, foram registadas 18 detenções por álcool ao volante, duas por condução sem habilitação legal e três por desobediência, tendo o veículo de um destes três casos sido ainda apreendido.
Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. O ditado é velho, gasto até, mas continua a ser ignorado pelos que, por função e responsabilidade, deveriam...
Há temas que não permitem hesitações. O combate às novas drogas e às substâncias psicoativas é um deles. E, na Madeira, sabemos bem o que acontece quando...
O anúncio do novo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) da União Europeia – que prevê para Portugal cerca de 33,5 mil milhões de euros até 2034 – reacendeu...
Sou racionalista. Inclusive na Religião que pratico. É a Razão que me conduz a Deus e que me matura a Fé.
Portanto, avesso a dogmas. Sobretudo na Política....
DO FIM AO INFINITO
Esta tempestade fez-me lembrar as tempestades sem nome na Alta Zambézia, onde vivi entre 2008 e 2013, sendo que nos últimos dois anos da estada morei numa...
Fomos recentemente contactados pela Assembleia da República para apreciação parlamentar de uma proposta que pretende alterar o modelo do Subsídio Social...
Na próxima semana, assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.
Esta efeméride instituída por uma Resolução da ONU,...
Santa Cruz iniciou, a 3 de novembro, um outro ciclo com a instalação do novo executivo e da nova Assembleia Municipal.
O povo de Santa Cruz deu-me a confiança,...
Quando o espírito se inclina naturalmente a uma ação, quer esta decorra ou não, é considerado vontade. Essa força invisível que nos impele a algo, e que...
Nova Iorque, a cidade mais cosmopolita do mundo, nunca deixa de surpreender. É diversa, vibrante e contraditória. Quando a visitamos, sentimos uma sensação...
Wall Street está a investir fortemente em Solana, com 417 milhões de dólares aplicados no ETF Bitwise SOL Staking (BSOL), abrindo as portas para que fundos institucionais entrem no...
A tradição voltou a cumprir-se em Croydon, Londres, onde a comunidade portuguesa celebrou com entusiasmo o São Martinho, uma das datas mais queridas no...
Portugal continental registou 815 ocorrências entre as 00:00 e as 18:00 de hoje devido ao mau tempo, principalmente inundações, a maioria na Área Metropolitana...
A capitania do Porto do Funchal cancelou hoje os avisos de agitação marítima e vento fortes, assim como o de mau tempo, que estavam em vigor até domingo....
Os Serviços Médicos de Urgência (SMM) foram acionados para a Rua do Lazareto, na zona da Praceta, devido a um episódio de vómitos intensos apresentado...
O valor do limiar da concentração de ozono no litoral noroeste do baixo do Vouga foi hoje excedido entre as 15:00 e as 16:00, indicou a Comissão de Coordenação...
A Madeira registou, até às 16 horas deste sábado, vários episódios de chuva significativa e vento forte, de acordo com os dados oficiais do IPMA.
No que...
O Comité de Conciliação Orçamental concluiu hoje a negociação sobre o orçamento da União Europeia (UE) para 2026, com as dotações de pagamento a ultrapassarem...
Um homem de 49 anos foi esta manhã hospitalizado após sofrer uma queda no interior de um autocarro, num incidente ocorrido numa zona de paragem da Avenida...
O temporal e as chuvas intensas desta madrugada provocaram inundações, quedas de árvores e cortes de estradas em Santa Maria da Feira (Aveiro), situação...
A vacina da gripe destinada a idosos a partir dos 85 anos está em falta em várias Unidades Locais de Saúde (ULS) do país, tendo sido dadas indicações...