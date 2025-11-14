Polícia prendeu 23 condutores por crimes rodoviários

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na última semana, 23 condutores na Madeira, a maioria por condução em estado de embriaguez. São mais 10 comparativamente aos dados da semana passada.

De acordo com dados do Comando Regional da Madeira, hoje divulgados, foram registadas 18 detenções por álcool ao volante, duas por condução sem habilitação legal e três por desobediência, tendo o veículo de um destes três casos sido ainda apreendido.