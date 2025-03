Polícia Marítima limita acesso a veleiro francês encalhado na Praia Formosa

Um veleiro de bandeira francesa ficou esta manhã encalhado na Praia Formosa, no Funchal, depois de ter sido arrastado pela forte ondulação e pelo vento. As autoridades estão a avaliar a melhor forma de remover a embarcação da linha de costa, uma vez que esta não pode permanecer no local.

A Polícia Marítima já isolou a área para evitar a aproximação de curiosos e prevenir possíveis atos de vandalismo ou de saques. A embarcação encontra-se sob a custódia das autoridades, que irão definir o processo de remoção.

Uma das opções em análise é recolocar o veleiro no mar. No entanto, para tal, é necessário verificar se não existem danos estruturais no casco, evitando complicações durante a operação. Caso seja considerado seguro, os rebocadores da APRAM, atualmente os únicos meios disponíveis na Região Autónoma da Madeira para este tipo de operação, poderão ser acionados.

Outra possibilidade passa por colocar a embarcação em doca seca para uma avaliação mais detalhada dos estragos. Contudo, a Praia Formosa não possui as infraestruturas necessárias para essa operação, o que pode dificultar o processo.

Recorde-se que, em 2017, um barco de pesca encalhou numa zona próxima e a sua remoção foi demorada, exigindo a utilização de uma retroescavadora para criar uma rampa de acesso.

A Polícia Marítima abriu um processo de averiguação, sendo que a decisão final sobre a remoção do veleiro caberá ao proprietário e comandante da embarcação. Segundo informações apuradas, a maioria dos seguros de embarcações prevê verbas para este tipo de situação, dado que não é permitido que um barco permaneça encalhado na linha de costa.

A complexidade do processo de remoção pode aumentar devido à escassez de meios adequados para retirar a embarcação para terra. As autoridades continuam a monitorizar a situação.