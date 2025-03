Um veleiro de bandeira francesa encalhou na Praia Formosa na noite de ontem, por volta das 23h50, após alegadamente ter ficado sem propulsão e ter sido arrastado para terra, devido às condições atmosféricas que se faziam sentir.

O primeiro alerta foi dado à Proteção Civil, por volta das 23h50, por um popular que se encontrava no local, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal e do Departamento Marítimo da Madeira.