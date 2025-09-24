MADEIRA Meteorologia
Pneu percorre via rápida e milagrosamente não provoca danos (com vídeo)

    Pneu andou á solta na VR1. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
24 Setembro 2025
17:11
Um vídeo publicado esta manhã nas redes sociais está a tornar-se viral. Nas imagens é possível ver um pneu a percorrer grande parte da Via Rápida, alegadamente na zona de Santa Cruz, aparentemente fora de controlo.

O pneu desloca-se de um lado para o outro das faixas de rodagem, da direita para a esquerda, percorrendo várias vias de circulação. Após alguns metros, acaba por embater numa zona ajardinada.

Segundo informações apuradas, o incidente não provocou danos na estrutura da estrada nem nos veículos que circulavam no local.

