Pneu percorre via rápida e milagrosamente não provoca danos (com vídeo)

Um vídeo publicado esta manhã nas redes sociais está a tornar-se viral. Nas imagens é possível ver um pneu a percorrer grande parte da Via Rápida, alegadamente na zona de Santa Cruz, aparentemente fora de controlo.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

O pneu desloca-se de um lado para o outro das faixas de rodagem, da direita para a esquerda, percorrendo várias vias de circulação. Após alguns metros, acaba por embater numa zona ajardinada.

Segundo informações apuradas, o incidente não provocou danos na estrutura da estrada nem nos veículos que circulavam no local.