Um homem de 71 anos sofreu uma indisposição a bordo do navio Lobo Marinho esta manhã, momentos antes da partida do Funchal com destino ao Porto Santo. A situação ocorreu por volta das 8h00, quando o homem apresentou sinais de hipotensão, com tensão arterial baixa e intensos suores, obrigando à intervenção dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A equipa de socorro prestou assistência no local e efetuou o transporte do passageiro ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, impedindo que seguisse viagem.

De acordo com informação confirmada pelo Jornal junto da Porto Santo Line, a partida do navio acabou por sofrer um ligeiro atraso, tendo deixado o porto do Funchal apenas pelas 8h15.