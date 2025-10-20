Novo episódio de violência na Avenida Sá Carneiro (com vídeo)

Um novo episódio de violência foi registado na madrugada deste fim de semana, na Avenida Sá Carneiro, no Funchal, junto ao Hotel CR7 e a um estabelecimento de diversão noturna.

Nas imagens enviadas por um leitor do JM, é possível ver vários jovens envolvidos numa rixa, durante a qual um deles acaba imobilizado no chão por outros dois. No vídeo, observa-se ainda uma rapariga a afastar-se do local, aparentemente para procurar ajuda.

Segundo o mesmo leitor, a situação ocorreu durante a última madrugada. Não há registo de feridos assistidos pelas equipas de emergência.

Apesar de este tipo de incidentes não ser novo, têm se multiplicado os relatos de confrontos e excessos associados ao consumo de álcool naquela zona, sobretudo durante os fins de semana.