Uma nova derrocada ocorreu esta manhã de quarta-feira no sítio do Espigão, na Ribeira Brava, voltando a obstruir a estrada com pedras de grande dimensão. A situação foi registada por um leitor, que enviou a imagem ao JM.

Recorde-se que no início de março, uma derrocada de grandes dimensões já tinha bloqueado o acesso ao local, deixando a via intransitável.