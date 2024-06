Nova cena de pancadaria na Rua do Ribeirinho

Tem sido algo frequentes as confusões e agressões físicas na Rua do Ribeirinho, no Funchal.

Na manhã desta quarta-feira, dois homens envolveram-se em nova cena de agressões, tendo um deles usado um ferro para atingir o seu adversário, causando-lhe um traumatismo na face.

O agredido, de aproximadamente 55 anos de idade, foi posteriormente socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

A PSP esteve no local.