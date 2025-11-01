MADEIRA Meteorologia
Navio MSC Seaside faz escala de emergência no Funchal para evacuação médica

    Navio MSC Seaside faz escala de emergência no Funchal para evacuação médica
O navio de passageiros MSC Seaside vai realizar uma escala de emergência no Funchal para que um passageiro possa receber tratamento médico especializado numa unidade hospitalar da Madeira.

Segundo apurou o JM, o navio saiu de Casablanca ontem e deverá chegar à Madeira durante esta noite ou no início da madrugada de domingo. À chegada, equipas médicas prestarão assistência ao passageiro no porto do Funchal, procedendo depois ao seu transporte para o hospital, onde receberá cuidados adequados à sua condição de saúde.

Até ao desembarque, o passageiro permanece medicado e assistido pela equipa médica do hospital de bordo do MSC Seaside.

O MSC Seaside, pertencente à companhia MSC Cruzeiros, é “um navio de cruzeiro conhecido por aproximar os passageiros do mar, com amplos espaços exteriores e vistas panorâmicas. Possui 153.516 toneladas brutas, 323 metros de comprimento e 41 metros de largura, podendo acomodar cerca de 5.336 passageiros e 1.413 tripulantes”, adianta a empresa.

O Navio é um gigante dos mares e dispõe de cerca de 2.066 cabines e oferece diversas atrações, como um “parque aquático interativo, toboáguas, simuladores de corrida, bowling e um teatro de alta tecnologia. A sua velocidade máxima é de aproximadamente 21,8 nós”, dizem as características do navio de passageiros.

