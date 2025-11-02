Mulher transferida de urgência do Porto Santo para a Madeira devido a início de trabalho de parto

Uma mulher foi transportada este domingo, numa aeronave da Força Aérea Portuguesa (FAP), do Porto Santo para a Madeira, devido ao início do trabalho de parto, apurou o JM.

A parturiente foi inicialmente assistida no Centro de Saúde da Ilha Dourada, mas, face à evolução do quadro clínico, acabou por ser transferida para o Funchal, onde foi internada no Serviço de Obstetrícia do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

À chegada ao Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, ao início da tarde deste domingo, uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) assegurou o transporte terrestre até à unidade hospitalar.

Na operação de emergência aeromédica entre as duas ilhas estiveram também envolvidas a equipa médica da EMIR e os Bombeiros Voluntários do Porto Santo.