MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Mulher transferida de urgência do Porto Santo para a Madeira devido a início de trabalho de parto

    Mulher transferida de urgência do Porto Santo para a Madeira devido a início de trabalho de parto
    Força Aérea realizou o transporte da mulher grávida para a Madeira. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
02 Novembro 2025
15:36
Comentários

Uma mulher foi transportada este domingo, numa aeronave da Força Aérea Portuguesa (FAP), do Porto Santo para a Madeira, devido ao início do trabalho de parto, apurou o JM.

A parturiente foi inicialmente assistida no Centro de Saúde da Ilha Dourada, mas, face à evolução do quadro clínico, acabou por ser transferida para o Funchal, onde foi internada no Serviço de Obstetrícia do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

À chegada ao Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, ao início da tarde deste domingo, uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) assegurou o transporte terrestre até à unidade hospitalar.

Na operação de emergência aeromédica entre as duas ilhas estiveram também envolvidas a equipa médica da EMIR e os Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia a subida do preço das casas no Funchal, que chegou aos 3.907 euros/m²?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas